Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский установил историческое достижение в чемпионате Германии. Поляк стал первым нападающим, который 5 лет подряд забивает гол в матче открытии.

Роберт в 2014 году присоединился к "Баварии" и сыграл в первом туре Бундеслиги против "Вольфсбурга" (2:1). Но в этой игре он забить не сумел.

Читайте также: В "Баварии" возник скандал: звезда клуба требует трансфер и получил штраф, Киммих критикует тренера

В 2015 году в первом туре "Бавария" принимала "Гамбург" (5:0). Роберт забил один гол. В 2016 году в первом туре мюнхенский гранд разгромил "Вердер" (6:0). Левандовский оформил хет-трик.

В 2017 году "Бавария" в матче открытии победила "Байер" (3:1). Роберт забил с пенальти. В 2018 году "красные" одолели "Хоффенхайм" (3:1), а поляк опять забил с пенальти.

В 2019 году в первом туре чемпионы Германии принимали "Герту" и впервые за долгое время не сумели выиграть. Команды разошлись миром 2:2, а Левандовский оформил дубль.

В чемпионате Германии есть традиция, что новый сезон открывает чемпион страны домашним матчем в пятницу. В субботу и воскресенье проходят следующие матчи первого тура.

"Бавария" последние семь лет выигрывает Бундеслигу. До мюнхенцев в 2012 году чемпионат выигрывала "Боруссия" Дортмунд.

Польский нападающий Левандовский за свою карьеру в Германии успел сыграть 291 матч, забил 204 гола и отдал 61 результативную передачу. Роберт является самым результативным легионером в истории Бундеслиги.