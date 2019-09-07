Левченко выиграла серебро на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"

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Юлия Левченко
Юлия Левченко / GETTY IMAGES

Украинская прыгунья Юлия Левченко заняла второе место на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия). В пятницу, 6-го сентября, она продемонстрировала результат 1.97.

Золото выиграла россиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом. Она прыгнула на два сантиметра выше, чем Левченко.

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Украинка Ярослава Магучих заняла шестое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко – 10-е.

Результаты:

1. Мария Ласицкене-1.99

2. Юлия Левченко (Украина) – 1.97

3. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 1.95

6. Ярослава Магучих (Украина) – 1.89

10. Ирина Геращенко (Украина) – 1.85

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Теги: Новости Спорта легкая атлетика Спорт
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