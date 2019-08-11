Левченко завоевала золото на командном чемпионате Европы, Климец – третья

Украинка Юлия Левченко победила в секторе для прыжков в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.

Левченко покорилась планка 1,97 м. Юлия принесла Украине в командный зачет 12 очков. Читайте также: Легкоатлетка Левченко "отрастила" усы: смешное фото Также другая украинка Ирина Климец взяла бронзу в метании молота. Результат Климец – 71,67 м. Украина пока занимает седьмое место перед заключительными шестью видами. Для сохранения прописки в Суперлиге украинской сборной необходимо попасть в первую семерку. В рамках Суперлиги (главного дивизиона турнира) в соревнованиях принимают участие 12 сильнейших сборных континента. Ранее Спорт 24 писал, что Анна Рыжикова заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами в польском Быдгоще.