Левченко завоевала золото на командном чемпионате Европы, Климец – третья

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Юлия Левченко
Юлия Левченко / Фото из открытых источников

Украинка Юлия Левченко победила в секторе для прыжков в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Быдгоще.

Левченко покорилась планка 1,97 м. Юлия принесла Украине в командный зачет 12 очков.

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Также другая украинка Ирина Климец взяла бронзу в метании молота. Результат Климец – 71,67 м.

Украина пока занимает седьмое место перед заключительными шестью видами. Для сохранения прописки в Суперлиге украинской сборной необходимо попасть в первую семерку.

В рамках Суперлиги (главного дивизиона турнира) в соревнованиях принимают участие 12 сильнейших сборных континента.

Ранее Спорт 24 писал, что Анна Рыжикова заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами в польском Быдгоще.

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Теги: Спорт Юлия Левченко легкая атлетика
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