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Цыганков "Динамо" мог перейти в топ-клуб АПЛ за 15 миллионов евро: почему сорвался трансфер

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / ФК "Динамо"

22-летний вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков мог стать игроком лондонского "Арсенала" в 2018 году.

Как сообщает "Футбол 24" со ссылкой на собственные источники, лондонский "Арсенал" начал следить за вингером еще в период правления Арсена Венгера.

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"Канониры" активно интересовались украинцем. Тогдашний наставник "Арсенала" Унаи Эмери просил больше узнать об игроке киевского "Динамо" и его трансферной стоимости. Лондонцы были готовы заплатить за Виктора 10-15 миллионов евро, но соглашение заключить не удалось.

Футболист и его отец ответили, что они пока не хотели бы рассматривать другие варианты, потому что хотят чего-то добиться в Киеве и еще не готовы к вызову в АПЛ.

Что известно о карьере Виктора Цыганкова

Цыганков дебютировал в "Динамо" в сезоне 2016/17, а после продажи Андрея Ярмоленко стал лидером атаки клуба. На сегодняшний день в активе 22-летнего игрока 146 матчей за киевский клуб во всех турнирах, 53 гола и 45 результативных передач.

В ноябре 2016-го Цыганков дебютировал в сборной Украины и уже сыграл 20 матчей (3 забитых). Сейчас Transfermarkt оценивает Виктора в 16 миллионов евро.

  • Накануне появилась информация о травме вице-капитана "Динамо". Его возвращение ожидается в середине июня, то есть он пропустит игру с "Шахтером" в рамках 24 тура.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол Виктор Цыганков
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