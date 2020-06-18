Главный тренер национально сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе многократного обладателя Кубка Италии "Наполи". Стороны ведут переговоры.

Наполи заинтересован в услугах украинца, пишет издание AreaNapoli.

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Итальянский вызов

Футбольные агенты Марко де Марчи и Томас Соломон уже ведут переговоры с руководством неаполитанцев.

Переезд Цыганкова в Серию А будет зависеть от форварда "Наполи" Хосе Марии Кальехона. Если испанец решит покинуть клуб, то неаполитанцы активнее будут бороться за 22-летнего украинского таланта.

Год назад на Цыганкова обратили внимание в тренерском штабе "Наполи". Теперь они снова рассматривают вариант с украинцем.

Карьера Цыганкова в "Динамо"

В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, чем помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).

По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.

Летом 2016 года дебютировал в национальные сборной Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 22 матча, в которых отметился 9 голами и 6 ассистами.

Достижения "Наполи": главное

Итальянский клуб является двукратным победителем чемпионата Италии (1986/87, 1989/90). Пять раз становился обладателем Кубка Италии.

На европейской арене "Наполи" имеет одно весомое достижение – победа в Кубке УЕФА 1988/89 (теперь Лига Европы).

Клуб является одной сильнейших команд Италии и четвертой командой страны по количеству болельщиков.