Лидер сборной Украины: В биатлоне существует "легальный допинг"
Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что некоторые лекарства против астмы помогают улучшить результаты. У многих спортсменов есть проблемы с этой болезнью.
Об этом рассказал Дмитрий Пидручный в прямом эфире Instagram-канала PlayPro.
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О лекарствах против астмы
Спортсмен признался, что ходят слухи, будто лекарства против астмы обладают также свойствами, которые способствуют улучшению результатов.
Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне из ведущих стран. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы,
– отметил биатлонист.
Пидручный добавил, что не знает, насколько это помогает. У него нет проблем с астмой, поэтому не принимает такой препарат.
Достижения Дмитрия Пидручного: главное
- Чемпион мира, чемпион и призер зимней Универсиады.
- Призер чемпионатов Европы по биатлону, участник и призер этапов кубка мира по биатлону.
- Участник сборной Украины по биатлону на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане в 2018 году.
- Капитан мужской сборной Украины по биатлону.
- В марте 2019 года стал первым украинцем, который стал чемпионом мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования.