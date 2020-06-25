Лидер сборной Украины Лень заразился COVID-19
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Украинец прошел тестирование во вторник.
Неприятную весть об украинце сообщило издание ESPN. Также положительный тест на коронавирус обнаружили у партнера по команде Джабари Паркера.
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Положительный тест украинца
Лень прошел тестирование во вторник, а Паркер обследовался несколько дней назад.
Я немедленно пошел на самоизоляцию и рассчитываю присоединиться к команде, чтобы помочь в борьбе за плей-офф,
– говорится в заявлении украинца.
В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс". За "Кингз" он сыграл в девяти матчах, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подборов за встречу. Американский форвард успел принять участие лишь в одной встрече.
"Кингз" входят в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона 2019/20.
Украинец выступает в НБА с 2013 года. До этого он поиграл в Украине за БК "Днепр" (2010/11).
Добавим, что коронавирус также обнаружен у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.