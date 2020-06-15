Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко могут стать одноклубниками. Английские СМИ активно советуют "Вест Хэму", за который выступает Ярмоленко, приобрести Зинченко у "Манчестер Сити".

По мнению обозревателей портала FootballLondon, одно из самых слабых мест "Вест Хэма" – левый фланг обороны. Чтобы решить эту проблему, "молотобойцам" предлагают выкупить у действующих чемпионов Англии универсального украинца Александра Зинченко.

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"Если тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предпочитает игрока с опытом в Премьер-лиге, Зинченко – интересный, реалистичный вариант. Ему всего 23 года. Отличный игрок, который может стать одним из лучших левых беков АПЛ. Зинченко мог бы вдохнуть новую жизнь в свою карьеру, переехав в Лондон", – пишет издание.

Карьера Александра Зинченко: главное