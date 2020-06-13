Футболист донецкого "Шахтера" Исмаили получил досадную травму на тренировке. У легионера повреждение крестообразных связок колена.

Неприятную информацию подтвердил официальный сайт донецкого клуба. Бразилец прошел медобследование.

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Травма Исмаили

По его итогам у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.

Добавим, что недавно "Шахтер" продлил аренду левого защитника Эдуарда Соболя в "Брюгге" на сезон 2020/21.

Сейчас донецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, в их активе 65 очков. Ближайшим соперником будет луганская "Заря", которая уступает дончанам 16 пунктами.

В 26 туре "Шахтер" сыграет с "Колосом".

Исмаили в "Шахтере": главное