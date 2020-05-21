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Лидер "Шахтера" Тайсон получил ряд предложений от грандов Европы

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Тайсон
Тайсон / 24 канал

Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон получил ряд предложений от европейских топ-клубов. Вероятно, что Тайсон не будет спешить возвращаться играть в Бразилию.

Президент бразильского "Интернасьонала" Марсело Медейрос прокомментировал возможное возвращение Тайсона, информирует revistacolorada.com.br.

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"Интернасьонал" открыт для Тайсона

32-летний Тайсон уже несколько раз намекал, что хочет вернуться в "Интернасьональ" в 2021 году. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Президент "Интернасьонала" заявил, что недавно разговаривал с Тайсоном. Футболиста ждут в Бразилии.

"Он кумир болельщиков, и у него очень сильная идентичность с клубом", – сказал Марсело Медейрос.

По его словам, бразилец получил ряд предложений от топ-клубов Европы. Впрочем, Марсело не назвал потенциальных покупателей.

У него есть варианты с влиятельными клубами из Европы, которые также заинтересованы в его услугах. Так или иначе, "Интернасьонал" всегда будет открыт для него,
– заявил Медейрос.

По информации СМИ, "Интернасьонал" хотел приобрести Тайсона зимой. Также в 2019 году на Тайсона претендовала итальянская "Рома".

Однако "Шахтер" требовал от итальянского клуба слишком большую сумму.

В конце 2019 Тайсон обратился к демарша. Бразилец не хотел оставаться в донецком клубе.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Трансферы Шахтер Спорт Футбол
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