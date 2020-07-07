Бельгийский "Андерлехт" очень близок к подписанию украинского левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко.

Бельгийский клуб пытается ускорить переговоры с луганчанами о переходе. Команда уже начала подготовку к новому сезону и хочет, чтобы украинец скорее присоединился к ним, сообщает La Dernière Heure.

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Существует вероятность, что матч 29 тура УПЛ против "Александрии" (2:2) был последним для Михайличенко в составе луганского клуба.

Карьера Михайличенко

23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.

В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 800 000 евро. Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Украинский след в "Андерлехте"