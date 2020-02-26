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Лидер "Баварии" Левандовски выбыл на длительный срок из-за травмы

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Роберт Левандовски / facebook.com/fcbayern.en

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выбыл на длительный срок. Лидер мюнхенцев получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

В "Баварии" сообщили, что у Левандовского травма колена. Нападающий пропустит четыре недели.

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Таким образом, Роберт пропустит четыре матча "Баварии" в чемпионате Германии против "Хоффенхайма", "Аугсбурга", "Униор Берлина" и "Айнтрахта), игру в Кубке Германии с "Шальке", и ответный матч в Лиге чемпионов с "Челси".

Кроме того, в матче с "Челси" травму получил Кингсли Коман. К счастью для чемпионов Германии, французский вингер пропустит несколько дней.

Левандовски отметился голом в матче против "Челси" и возглавил список бомбардиров в Лиге чемпионов. В активе поляка 11 мячей.

Также Левандовски удерживает лидерскую позицию в гонке бомбардиров Бундеслиги. В его активе 25 голов.

Левандовски стремился побить рекорд легендарного Герда Мюллера, который за один сезон в чемпионате Германии забил 40 голов.

И из-за травмы поляку вряд ли хватит матчей, чтобы повторить достижение Мюллера.

В этом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 33 матча, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бавария Футбол
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