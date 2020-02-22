Лидер бомбардиров НХЛ забросил курьезную шайбу от конька соперника – видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ встретились "Эдмонтон Ойлерз" – "Миннесота Уайлд". Хоккеист хозяев Леон Драйзайтль забросил неординарную шайбу в ворота соперника, тем самым увеличил свое преимущество в рейтинге лидеров лучших бомбардиров лиги.

Лучший бомбардир лиги Леон Драйзайтль забросил свою 35-ю шайбу в этом сезоне и сделал 62-ю передачу.

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Свою очередную результативную шайбу хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" забросил в достаточно курьезном стиле. После передачи Леона Драйзайтля шайба попала в коньки соперника и отправилась в ворота "Миннесоты". Кипер соперников не ожидал такого рикошета.

Смотрите видеообзор поединка:

Эффектная шайба не помогла хозяевам победить. Матч "Эдмонтон Ойлерз" – "Миннесота Уайлд" завершился победой гостей – 3:5.