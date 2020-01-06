Лидер чемпионата Украины нашел финансирование и продолжит борьбу за повышение

Клуб Второй лиги Украины "Нива" Тернополь не будет сниматься с турнира и продолжит выступления во второй части сезона.

"Нива" заручился поддержкой еще двух бизнес-структур из Тернополя и продолжит участие в чемпионате Второй лиги, чтобы выполнить поставленную накануне сезона задачу, а именно – выход в Первую лигу.

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Для достижения нужного результата по итогам третьего круга и уверенности в перспективах, клуб не прекращает поиски потенциальных инвесторов и партнеров, а также приглашает всех желающих присоединиться к финансированию ФК "Нива" – особенно представителей властных структур.

Команда выйдет из отпуска 28 января и проведет 4 этапа подготовки.

Напомним, за два сыгранных круга во Второй лиге Нива набрала 41 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу Группы А, на 2 пункта опережая Полесье.