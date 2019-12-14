Лидер чемпионата Украины назначил нового тренера после сенсационной отставки

Украинский специалист Юрий Бакалов стал главным тренером львовского "Руха".

Соглашение с 53-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, 53-летний специалист возглавлял "Львов" с лета по весну прошлого года. Под руководством Бакалова "львы" заняли шестое место в чемпионате Украины по итогам прошлого сезона.

Ранее "Рух" объявил об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера команды. Белорус возглавлял львовян с февраля этого года, под его руководством "Рух" выиграл 18 матчей из 32.

На сегодняшний день львовский клуб лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров. В следующем туре, который состоится в марте, "Рух" под руководством нового тренера сыграет против "Агробизнеса".