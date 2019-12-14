Лидер чемпионата Украины назначил нового тренера после сенсационной отставки

110 Читати новину українською
Юрий Бакалов возглавил "Рух" / ФК "Рух"

Украинский специалист Юрий Бакалов стал главным тренером львовского "Руха".

Соглашение с 53-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Маркевич отказался возглавить лидера чемпионата Украины

К слову, 53-летний специалист возглавлял "Львов" с лета по весну прошлого года. Под руководством Бакалова "львы" заняли шестое место в чемпионате Украины по итогам прошлого сезона.

Ранее "Рух" объявил об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера команды. Белорус возглавлял львовян с февраля этого года, под его руководством "Рух" выиграл 18 матчей из 32.

На сегодняшний день львовский клуб лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров. В следующем туре, который состоится в марте, "Рух" под руководством нового тренера сыграет против "Агробизнеса".

В США бегун во время марафона ударил по ягодицам журналистку, его задержали: видео
сегодня
504
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:53 Даяна Ястремская признана лучшей теннисисткой 2019 года в Украине
Вісент Луїс 11
сегодня 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 56
сегодня 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
199
13 декабря 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 120
13 декабря 17:48 Полузащитник загребского "Динамо" забил лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 156
Новости
Больше новостей
Залиште відгук