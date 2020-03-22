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Лидер "Динамо" Цыганков не сидит дома во время карантина: гуляет с собакой по заснеженному Киеву

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Несмотря на карантин, который ввели по всей Украине, некоторые спортсмены все таки находят время, чтобы погулять. Среди них и лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Футболист киевлян нашел прекрасную возможность, чтобы прогуляться по городу – после довольно бесснежной зимы, все таки выпал снег.

К слову Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео

Поэтому Цыганков опубликовал фотографию, где он гуляет с собакой по заснеженному Киеву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let it snow ️️ #unpredictable2020

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Отметим "Динамо" продлило карантин из-за режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за коронавируса

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Виктор Цыганков Новости Спорта Динамо Карантин в Украине 2020 Спорт Футбол
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