Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Трансферная стоимость лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова после последнего обновления на авторитетном портале Transfermarkt составляет 20 млн евро.

В то же время, самый дорогой футболист сегодняшнего соперника киевского "Динамо", шведского "Мальме", стоит 1,5 млн евро, сообщает "Команда №1".

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Общая стоимость всех игроков "Динамо" составляет 97,8 млн евро, что в пять раз превышает аналогичный показатель у будущих соперников.

Сравнение стоимости футболистов "Динамо" и "Мальме"

Кажется, что фаворит очевиден, но в футболе все решают деньги.

Встреча "Динамо" и "Мальме" состоится 19 сентября на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Все, что нужно знать о матче "Динамо" – "Мальме" читайте здесь.

 

 

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Теги: Футбол Лига Европы Динамо Спорт Виктор Цыганков
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