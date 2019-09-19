Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение

Трансферная стоимость лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова после последнего обновления на авторитетном портале Transfermarkt составляет 20 млн евро.

В то же время, самый дорогой футболист сегодняшнего соперника киевского "Динамо", шведского "Мальме", стоит 1,5 млн евро, сообщает "Команда №1".

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Общая стоимость всех игроков "Динамо" составляет 97,8 млн евро, что в пять раз превышает аналогичный показатель у будущих соперников.

Сравнение стоимости футболистов "Динамо" и "Мальме"

Кажется, что фаворит очевиден, но в футболе все решают деньги.

Встреча "Динамо" и "Мальме" состоится 19 сентября на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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