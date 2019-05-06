Лидер "Динамо" досрочно завершил сезон из-за травмы

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Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / facebook.com/fcdynamoua

Словенский легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич больше не выйдет на футбольное поле в этом сезоне.

Еще в матче с донецким "Шахтером" словенец получил повреждение и пропустил две следующие игры киевлян против "Львова" и "Александрии".

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Впоследствии стало известно, что Вербич отправился в Мюнхен (Германия) на обследование, после чего он в своем Instagram сообщил, что успешно перенес операцию.

Я перенес операцию. Все прошло, как и ожидалось. Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, я смогу вернуться уже через месяц,
– сказал Вербич в комментарии FootballHub.

В текущем сезоне Вербич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Из-за травмы словенец пропустит остаток сезона.

"Динамо" осталось сыграть 5 матчей в чемпионате Украины. Столичный клуб занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от "Шахтера" составляет 9 очков.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Динамо
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