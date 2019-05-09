Лидер "Динамо" ходит на костылях и поедет за границу проходить реабилитацию

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о сроках его восстановления после травмы. Футболисту столичного клуба сделали операцию на голеностопе.

Сейчас Вербич вынужден ходить с помощью костылей и во время восстановления будет находиться в Словении.

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Сейчас чувствую себя хорошо. Операция прошла успешно. Врачи сказали, что две недели продлится восстановительный период, после чего я смогу делать упражнения, входить в тренировочный режим. Уже сегодня с девяти утра начались восстановительные процедуры. Сейчас хожу на костылях, пока не могу давать нагрузку на прооперированную ногу. Во время терапии буду находиться в Словении, когда буду в лучшей кондиции, приеду в Киев и начну работать на поле. Спокойно шаг за шагом буду проходить курс реабилитации и надеюсь как можно быстрее вернуться в строй. Очень рад, что самое сложное позади и начинается новый этап в восстановлении,

– цитирует словенца клубный сайт "Динамо".

В текущем сезоне Вербич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Из-за травмы словенец пропустит остаток сезона.

"Динамо" осталось сыграть 5 матчей в чемпионате Украины. Столичный клуб занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от "Шахтера" составляет 9 очков.

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