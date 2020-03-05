Лидер "Динамо" из-за травмы выбыл на длительный срок
Футболист "Динамо" Карлос де Пена получил травму в матче 21 тура чемпионата Украины против "Колоса". Игрок не доиграл поединок и был заменен на 52-й минуте.
На следующий день после игры уругваец прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Как информирует сайт "Динамо", восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.
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Отметим, что в нынешнем сезоне де Пена провел за "Динамо" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 5 мячей.
Карлос присоединился к киевлянам в апреле 2019 года. Контракт футболиста рассчитан до конца 2021 года.
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