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Лидер "Динамо" из-за травмы выбыл на длительный срок

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Футболист "Динамо" Карлос де Пена получил травму в матче 21 тура чемпионата Украины против "Колоса". Игрок не доиграл поединок и был заменен на 52-й минуте.

На следующий день после игры уругваец прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Как информирует сайт "Динамо", восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.

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Отметим, что в нынешнем сезоне де Пена провел за "Динамо" во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 5 мячей.

Карлос присоединился к киевлянам в апреле 2019 года. Контракт футболиста рассчитан до конца 2021 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Динамо Футбол
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