Лидер "Динамо" кардинально сменил имидж: фото

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко на поле выделялся не только техникой, но и прической. У игрока были длинные волосы. Теперь с этим покончено.

Николай Шапаренко выложил в Instagram фото новой прически. Длинных волос у футболиста больше нет. Теперь у игрока короткая стрижка.

Такая резкая смена имиджа не осталась без внимания. Под фотографией – немало комментариев, в том числе партнеров Шапаренко по "Динамо".

Читайте также: Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика

А вот так Николай Шаперенко выглядел до этого