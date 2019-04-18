Лидер "Динамо" кардинально сменил имидж: фото
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко на поле выделялся не только техникой, но и прической. У игрока были длинные волосы. Теперь с этим покончено.
Николай Шапаренко выложил в Instagram фото новой прически. Длинных волос у футболиста больше нет. Теперь у игрока короткая стрижка.
Такая резкая смена имиджа не осталась без внимания. Под фотографией – немало комментариев, в том числе партнеров Шапаренко по "Динамо".
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А вот так Николай Шаперенко выглядел до этого
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