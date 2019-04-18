Лидер "Динамо" кардинально сменил имидж: фото

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Николай Шапаренко сменил прическу
Николай Шапаренко сменил прическу

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко на поле выделялся не только техникой, но и прической. У игрока были длинные волосы. Теперь с этим покончено.

Николай Шапаренко выложил в Instagram фото новой прически. Длинных волос у футболиста больше нет. Теперь у игрока короткая стрижка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LoL️

Допис, поширений Nikolay Shaparenko (@nikolay.shaparenko)

Такая резкая смена имиджа не осталась без внимания. Под фотографией – немало комментариев, в том числе партнеров Шапаренко по "Динамо".

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А вот так Николай Шаперенко выглядел до этого

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B L E S S E D

Допис, поширений Nikolay Shaparenko (@nikolay.shaparenko)

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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