Лидер "Динамо" намекнул, что может покинуть команду

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Тамаш Кадар
Тамаш Кадар / facebook.com/fcdynamoua

Лидер "Динамо" венгр Тамаш Кадар намекнул, что может покинуть киевский клуб. Кадар заявил, что его ожидает большой "скачок" в карьере.

Не так давно Тамаш заключил новый контракт с "Динамо", который будет действовать до 2023 года. Но венгр не планирует оставаться в Киеве до конца карьеры.

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Да. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Я уже привык к Киеву, успокоился, моя повседневная жизнь беззаботна. Но это не значит, что я обязательно проведу четыре года, которые остались, здесь. Мне почти 30 лет, я чувствую, что меня ожидает большой карьерный скачок,
– цитирует Кадара Nemzeti Sport.

Кадар важный и основной игрок "Динамо". В новом сезоне венгр единственный футболист, который сыграл все матчи за киевский клуб без замен.

Трансферная цена Кадара, по данным Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

По словам Кадара, он получил предложение от российского "Зенита". Но стороны не договорились. По мнению Тамаша, переезд в Россию был бы хорошим шагом, поскольку там выступает больше сильных команд, чем в Украине.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы Динамо
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