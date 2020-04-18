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Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"

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Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился своими планами на ближайшее будущее.

Миколенко заявил, что не смог бы перейти в состав главного соперника команды, донецкого "Шахтера".

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Кем вижу себя через 5 лет? У меня контракт с Динамо как раз заканчивается через 5 лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу. Еще в академии поддерживал "Барселону", смотрел "Эль Классико". Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб, за который болею.

Мог бы перейти в "Шахтер"? Думаю, нет. Даже в голове такой вариант не рассматривал. Киевский клуб взял меня в 11 лет и воспитал,
– рассказал Миколенко в эфире Instagram УАФ.

  • Тransfermarkt оценивает Миколенко в 9 миллионов евро. Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • В текущем сезоне футболист сыграл за "Динамо" 33 матча. В его активе 3 гола и 6 результативных передач.
  • Недавно появилась информация, что левым защитником Динамо интересуются клубы из топ-чемпионатов. В частности, речь шла об интересе "Наполи", "Вест Хэма" и "Марселя" – называли даже сумму в 15 млн фунтов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Динамо Футбол
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