Лидер "Динамо" перенес операцию и не поможет команде в игре с "Александрией": фото
Один из лидеров киевского "Динамо" словенский легионер Беньямин Вербич не поможет команде в ближайшем матче против "Александрии" в рамках 27-го тура чемпионата Украины.
В матче с "Шахтером" словенец получил повреждения и был заменен на 74-й минуте. А уже на матч с ФК "Львов" Вербич не попал в заявку.
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Впоследствии стало известно, что Вербич отправился в Мюнхен (Германия) на обследование.
В своем Instagram легионер "Динамо" сообщил, что успешно перенес операцию.
Впрочем, когда Вербич вернется на футбольное поле – пока не известно. Таким образом, он полностью пропустит домашний матч "бело-синих" в чемпионате Украины против "Александрии".
В этом матче киевлянами также не помогут дисквалифицированные защитники Томаш Кендзера и Никита Бурда.
В текущем сезоне Вербич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделал 4 результативные передачи.
"Динамо" занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от "Шахтера" составляет 7 очков.
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