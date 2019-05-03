Лидер "Динамо" перенес операцию и не поможет команде в игре с "Александрией": фото

47 Читати новину українською
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / dynamo.kiev.ua

Один из лидеров киевского "Динамо" словенский легионер Беньямин Вербич не поможет команде в ближайшем матче против "Александрии" в рамках 27-го тура чемпионата Украины.

В матче с "Шахтером" словенец получил повреждения и был заменен на 74-й минуте. А уже на матч с ФК "Львов" Вербич не попал в заявку.

Читайте также: Динамо – Александрия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Впоследствии стало известно, что Вербич отправился в Мюнхен (Германия) на обследование.

В своем Instagram легионер "Динамо" сообщил, что успешно перенес операцию.

Впрочем, когда Вербич вернется на футбольное поле – пока не известно. Таким образом, он полностью пропустит домашний матч "бело-синих" в чемпионате Украины против "Александрии".

В этом матче киевлянами также не помогут дисквалифицированные защитники Томаш Кендзера и Никита Бурда.

В текущем сезоне Вербич сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

"Динамо" занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ, отставание от "Шахтера" составляет 7 очков.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Украина готовит против России жесткий пакет санкций
сегодня
1931
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
110
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
178
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
112
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
80
Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
2 мая 14:32 Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук