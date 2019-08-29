Лидер "Динамо" получил серьезную дисквалификацию, "Шахтер" оштрафовали на круглую сумму

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для некоторых клубов и игроков по итогам 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

Футболист "Динамо" Беньямин Вербич и игрок "Олимпика" Дмитрий Гришко отстранены на два матча каждый за удаление в поединке 5-го тура Премьер-лиги между этими командами. Команды разошлись миром 1:1.

Читайте также: Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон

Таким образом Вербич пропустит матч против "Зари" и "Десны". Гришко не сыграет с "Шахтером" и "Мариуполем".

Также "Динамо" и "Шахтер" обязаны внести обязательный денежный взнос в размере 200 тысяч гривен каждый за неподобающее поведение болельщиков на матче за Суперкубок Украины между этими командами.

Украинская Премьер-лига оштрафована на 100 тысяч гривен за ненадлежащую организацию этого поединка.

Как известно, "Динамо" выиграло Суперкубок Украины со счетом 2:1. В свою очередь "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины.