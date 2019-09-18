Лидер "Динамо" пропустит матч против "Мальме" в Лиге Европы

Центральный защитник киевского "Динамо" не сыграет в 1-м туре Лиги Европы против "Мальме". Команды встретятся 19-го сентября в Киеве.

Футболист киевского клуба будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек в предыдущем сезоне Лиги Европы.

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Скорее всего, вместо Бурды в стартовом составе "Динамо" выйдет Артем Шабанов, который в этом сезоне сыграл только в одной игре.

Также игру пропустит Миккель Дуелунд, который все еще восстанавливается после травмы.

Поединок против "Мальме" крайне важен для игроков "Динамо". За плохие результаты президент киевлян Игорь Суркис готов оштрафовать футболистов если они не победят шведов.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" – "Мальме" состоится в четверг, 19-го сентября. Начало игры в 19:55. Результат матча и видео голов читайте на сайте Спорт24.