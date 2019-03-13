Лидер "Динамо" Вербич не сыграет против "Челси" в Лиге Европы

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Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" понесло потери перед матчем против "Челси" в Лиге Европы. Киевлянам в этой игре не поможет лидер команды Беньямин Вербич.

Если первый матч против "Челси" в Лондоне Вербич пропустил из-за дисквалификации, то на матч в Киеве он не выйдет из-за болезни. Об этом вингер "бело-синих" сообщил на своих страницах в Facebook и Instagram.

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"Дорогие болельщики, к сожалению, я должен сказать вам, что я не сыграю завтра. В последние дни у меня была ангина и высокая температура, я сделал все, чтобы завтра помочь команде. Но все равно мне здоровье не дает сыграть. Завтра я буду сидеть на трибуне и поддерживать нашу команду. Надеюсь увидеть там завтра и всех вас", говорится в сообщении Беньямина Вербича.

"Динамо" проиграло первый матч "Челси" 3:0. В четверг, 14 марта, команды сыграют на переполненном НСК "Олимпийский" матч-ответ. Начало встречи в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Челси Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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