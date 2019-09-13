Лидер "Динамо" жестко ответил на слухи о его возможном трансфере

Накануне в СМИ появилась информация о том, что один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич может покинуть клуб. Сам защитник ответил на эти слухи.

Напомним, издание "Главред" опубликовало новость со ссылкой на собственные "источники", в которой говорилось о том, что легионеры "Динамо" недовольны новым тренером Алексеем Михайличенко. Среди недовольных называли именно Беньямина Вербича и Миккеля Дуэлунда. Поэтому будто они хотят покинуть клуб.

Читайте также: Мы встретили настоящих героев, – легионеры "Динамо" встретились с освобожденными из плена моряками

Вербич после этой информации не слишком подбирал слова.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде Динамо очень комфортно и просто топ. Перестаньте нести чушь", – написал Вербич в Instagram.

Стоит добавить, что Вербич сыграл в шести матчах за "Динамо" в этом сезоне. За это время он отметился одной результативной передачей. Голов пока не забивал.