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Лидер киевской команды перенес операцию и не сыграет в еврокубках

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Кейси Шепард / Фото из открытых источников

Во вторник, 7 января, вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" проведет третий поединок на втором групповом этапе – в Латвии с "Вентспилсом".

Однако киевской команде не поможет ее лидер – американский разыгрывающий Кейси Шепард.

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По информации basket-planet.com, баскетболисту сделали операцию по удалению аппендицита. Приступ случился после субботнего матча Кубка Украины в "Николаеве". Напомним, "Киев-Баскет" обыграл "Николаев" и вышел в "Финал четырех".

Поэтому Шепард не сыграет в матче против "Вентспилса". Точные сроки возвращения американца пока неизвестны. В составе украинской команды Кейси набирает в среднем 15,3 очка за 27 минут в игре.

После вояжа в Латвию киевляне сыграют в Суперлиге с "Николаевом" (10 января) и "Днепром" (16 января), а затем с нидерландским "Зволле" (22 января) в Кубке Европы.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт БК Киев-Баскет Баскетбол
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