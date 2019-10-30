Лидер клуба украинца получил жуткую травму в матче НБА: видео

Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Атланты". К сожалению," Хоукс "снова проиграли, на этот раз "Майами" - 97: 112.

В этом матче "Атланта" потеряла своего лидера. Трей Янг получил растяжение связок голеностопного сустава правой ноги.

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Игрок подвернул ногу во время прохода к кольцу, после чего сразу покинул площадку с помощью одноклубников и пошел в раздевалку.

Рентген не обнаружил серьезного повреждения. Согласно сообщению The Athletic, Янг пропустит около 2 недель, однако точные сроки восстановления станут известны после МРТ-обследования.

Trae Young rolled his ankle and I hate everything pic.twitter.com/dOacv41DRD — CJ Fogler (@cjzero) 30 октября 2019 г.

Сам Лень набрал за 18 минут игры всего 4 очка. Также он сделал 4 подбора, 2 передачи и 4 блок-шота.

Майами – Атланта видеообзор матча