Лидер "Ливерпуля" мог оказаться в украинском клубе несколько лет назад

Сенегальский защитник "Днепра-1" Папа Гуйе предлагал селекционерам харьковского "Металлиста" подписать своего соотечественника Садио Мане, который сейчас играет за "Ливерпуль".

Об этом Гуйе рассказал в интервью для Youtube-канала "Бомбардир".

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Мане – мой большой друг. Когда играли в сборной, я предлагал Красникову забрать его. Мане тогда был в "Зальцбурге". Я говорил: "У нас есть молодой футболист, который вообще вау. Его надо забрать". Но Мане не хотел в Украину. Он хотел играть в Европе. Его агент не хотел, чтобы Мане переходил в Украину. Но Красников хотел пригласить его в "Металлист".

У меня есть его номер, но сейчас не могу уже месяца четыре с ним связаться. Мы с ним больше общались, когда он играл в "Саутгемптоне". У него был конфликт с Куманом, он хотел уходить, даже не желал тренироваться. Мы с ним часто общались, я говорил, чтобы он успокоился, и продолжал работать,

– сказал Гуйе.

К слову, Садио Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В нынешнем сезоне сенегалец сыграл 7 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Папа Гуйе перебрался в СК "Днепр-1" в летнее трансферное окно из львовских "Карпат". В текущем сезоне на его счету 4 матча в УПЛ, в которых он отметился 1 желтой и 1 красной карточкой.