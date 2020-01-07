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Лидер Red Bull связал себя долгосрочным контрактом с австрийской командой

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Макс Ферстаппен / twitter.com/redbullracing

Лидер Red Bull Racing Макс Ферстаппен продолжил контакт с австрийской командой. Стороны продлили контракт до конца сезона 2023 года.

Действующий контракт нидерландца заканчивался в конце 2020 года, из-за чего ходили слухи о возможном переходе Макса в Mercedes или Ferrari. Однако сегодня было объявлено о продлении контракта.

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Я очень рад продолжить сотрудничество с командой. В Red Bull поверили в меня и дали возможность дебютировать в Формуле-1 – я очень благодарен за это. С годами отношения с командой становились все крепче, и мне очень приятно работать с людьми, которых переполняет страсть к гонкам и стремление достигать результатов на трассе.

За последние 12 месяцев после прихода Honda мы добились прогресса, что дает мне мотивацию и уверенность в том, что мы можем побеждать вместе. Я уважаю то, как Red Bull и Honda работают вместе – каждая из сторон делает максимум, чтобы добиться успеха. Я хочу побеждать с Red Bull, и наша цель – вместе бороться за титул,
– цитирует Макса Ферстаппена formula1.com.

Прошлый сезон Макс Ферстаппен завершил на третьем месте в чемпионате пилотов.

Голландец опередил двух пилотов итальянской команды Ferrari – Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

В Кубке конструкторов Red Bull занял третье место, проиграв борьбу Mercedes и Ferrari.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Red Bull Макс Ферстаппен Формула-1
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