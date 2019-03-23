Лидер сборной Украины из-за травмы не сыграет против Люксембурга в отборе на Евро-2020

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Марлос покинул расположение сборной Украины
Марлос покинул расположение сборной Украины / Фото из открытых источников

Атакующий полузащитник сборной Украины Марлос не сыграет во втором матче отбора Евро-2020 против Люксембурга из-за рецидива старой травмы.

Марлос в игре с Португалией провел на поле 67 минут, однако уже покинул расположение национальной команды и отправился с некоторыми делегатами ФФУ в Киев на медобследование.

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Таким образом, футболист не поможет Украине в выездном поединке против Люксембургеа. Остальные 24 футболиста уже прибыли в Люксембург и расположились в отеле.

Поединок Люксембург – Украина состоится 25 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Спорт 24 писал, что подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0, что можно считать положительным результатом для нашей команды.

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Теги: Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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