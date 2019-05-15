Лидер сборной Украины перейдет в московский клуб, – росСМИ

Украинский полузащитник бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский с большой долей вероятности перейдет в московский "Спартак".

Как сообщает российский ресурс "Чемпионат", на этот момент клубы ведут переговоры о переходе 26-летнего полузащитника сборной Украины по футболу.

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Однако недавно он заявил, что хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате.

Также ряд иностранных СМИ сообщали, что Малиновский может стать игроком итальянской "Ромы", однако римский клуб вроде передумал покупать украинца.

Малиновский выступает в составе "Генка" с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провел за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.

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