Лидер сборной Украины по биатлону может пропустить весь сезон: названа причина

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что лидер украинской команды Юлия Джима может пропустить следующий сезон.

По словам Брынзака, Джиме нужно отдохнуть и подлечиться.

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"Я думаю, она пропустит часть или полностью следующий сезон. Ей нужно морально, психологически отдохнуть, подлечиться. А потом, если появится желание и мотивация, она вернется. Мы с ней об этом уже говорили.

Это нужно было сделать еще после Олимпиады, но она продолжила тренироваться. Поэтому сейчас это нужно обязательно сделать. Пропустить два-три месяца, полгода, а, возможно, и целый сезон. Все будет видно впоследствии, какой у нее будет психологический настрой, а также динамика лечения травм. Нужно пройти профилактику всех этих проблем.

С кем она дальше будет тренироваться, пока неизвестно. Мы об этом не говорили. Это ей решать. Когда она захочет возвращаться к тренировкам, тогда мы это все обсудим", – цитирует Брынзака XSPORT.

Как известно, на последний этап Кубка мира по биатлону в норвежский Холменколлен женская сборная Украины отправится без Джимы. Спортсменка не уточнила, почему не примет участие в этапе в Холменколлене. Вполне вероятно, причиной являются проблемы со спиной.

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