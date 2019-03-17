Лидер сборной Украины по биатлону может пропустить весь сезон: названа причина
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что лидер украинской команды Юлия Джима может пропустить следующий сезон.
По словам Брынзака, Джиме нужно отдохнуть и подлечиться.
Читайте также: Виндиш неожиданно выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Пидручный – 10-й
"Я думаю, она пропустит часть или полностью следующий сезон. Ей нужно морально, психологически отдохнуть, подлечиться. А потом, если появится желание и мотивация, она вернется. Мы с ней об этом уже говорили.
Это нужно было сделать еще после Олимпиады, но она продолжила тренироваться. Поэтому сейчас это нужно обязательно сделать. Пропустить два-три месяца, полгода, а, возможно, и целый сезон. Все будет видно впоследствии, какой у нее будет психологический настрой, а также динамика лечения травм. Нужно пройти профилактику всех этих проблем.
С кем она дальше будет тренироваться, пока неизвестно. Мы об этом не говорили. Это ей решать. Когда она захочет возвращаться к тренировкам, тогда мы это все обсудим", – цитирует Брынзака XSPORT.
Как известно, на последний этап Кубка мира по биатлону в норвежский Холменколлен женская сборная Украины отправится без Джимы. Спортсменка не уточнила, почему не примет участие в этапе в Холменколлене. Вполне вероятно, причиной являются проблемы со спиной.