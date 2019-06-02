Лидер сборной Украины по футболу не поможет в матчах с Сербией и Люксембургом

Украинский футболист Андрей Ярмоленко не будет играть матчи отбора на Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.

Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

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С нами остался здесь Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному, ни к другому матчу. Он, как группа поддержки для нас сейчас. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это в принципе больше нужно ему, чтобы он побыстрее приходил в состояние после своих травм. У Марлоса есть определенная программа, посмотрим, как эти три-четыре дня он будет проходить эту программу и уже будем определяться до 7 июня, будет ли он участвовать в игре,

– сказал Шевченко.

Ярмоленко не выходил на поле с октября 2018 года. Тогда он получил травму в матче против "Тоттенхэма". Из-за разрыва ахиллова сухожилия он пропустил весь период. В конце апреля он приступил к тренировкам в общей группе.

Сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка – 7 июня будет принимать во Львове Сербию, а 10 июня также во Львове сыграет против Люксембурга.

В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.

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