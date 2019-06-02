Лидер сборной Украины по футболу не поможет в матчах с Сербией и Люксембургом

21 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / 1927.kiev.ua

Украинский футболист Андрей Ярмоленко не будет играть матчи отбора на Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.

Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте также: Сборная Украины потеряла пятерых футболистов перед матчем с Сербией и Люксембургом

С нами остался здесь Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному, ни к другому матчу. Он, как группа поддержки для нас сейчас. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это в принципе больше нужно ему, чтобы он побыстрее приходил в состояние после своих травм. У Марлоса есть определенная программа, посмотрим, как эти три-четыре дня он будет проходить эту программу и уже будем определяться до 7 июня, будет ли он участвовать в игре,
– сказал Шевченко.

Ярмоленко не выходил на поле с октября 2018 года. Тогда он получил травму в матче против "Тоттенхэма". Из-за разрыва ахиллова сухожилия он пропустил весь период. В конце апреля он приступил к тренировкам в общей группе.

Сборная Украины в отборе на ЧЕ-2020 в июне сыграет два поединка – 7 июня будет принимать во Львове Сербию, а 10 июня также во Львове сыграет против Люксембурга.

В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Протесты в Харькове: столкновения с полицией и разбитый памятник маршалу Жукову – фото и видео
сегодня
1190
Теги: Андрей Ярмоленко Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
сегодня 16:33 Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
110
Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
сегодня 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Ігор Саджениця 489
Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
сегодня 10:01 Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
316
Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
сегодня 02:32 Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
174
Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду
1 июня 23:30 Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду
102
Новости
Больше новостей
Залиште відгук