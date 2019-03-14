Лидер сборной Украины по футболу остался без главного тренера

"Шальке", за который играет украинец Евгений Коноплянка, решил попрощаться с главным тренером Доменико Тедеско.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото

Во вторник, 12 марта, "Шальке" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7) потерпел пятое поражение подряд с общим счетом 4:21. В каждой из этих встреч команда пропускала не менее трех голов. Безвыигрышная серия клуба из Гельзенкирхена достигла семи матчей.

Клуб поблагодарил Тедеско за работу и пожелал удачи в будущем. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Хуб Стивенс, который уже возглавлял "Шальке" с 1996-го по 2002 год и с 2011 по 2012 год. Его помощником стал Майк Бюскенс.

Тедеско возглавил "Шальке" в июне 2017 года. В текущем сезоне гельзенкирхенцы идут на 14 месте в Бундеслиге, лишь на четыре очка оторвавшись от зоны вылета.

К слову, следующий матч "Шальке" проведет 16 марта против "СБ Лейпциг".

Подписывайся на наш Twitter и Telegram