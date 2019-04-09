Лидер сборной Украины по футболу перенес операцию в Барселоне

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос сообщил об операции, которую он вынужден был сделать.

Марлос был прооперирован в Барселоне. Сроки восстановления игрока неизвестны. Об этом сам футболист рассказал в Instagram.

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К сожалению, мне пришлось перенести операцию. Она прошла успешно. Я 8 месяцев играл с очень сильной болью. Потому не мог выкладываться на 100% и был вынужден сделать операцию. Только близкие люди знали о боли и грусти, которые вызвала у меня сложившаяся ситуация.

"Я не мог помочь своим товарищам на поле так, как я этого хотел. Я обещаю вернуться еще более сильным, чтобы помочь "Шахтеру" достичь всех целей. Надеюсь, я вернусь уже скоро", – написал Марлос.

Марлос вышел в стартовом составе в матче 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо", но не смог отыграть весь матч.

В текущем сезоне Марлос провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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