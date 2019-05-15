Лидер сборной Украины по волейболу может продолжить карьеру в России

Украинский волейболист Олег Плотницкий может продолжить карьеру в российском "Кузбассе". При этом игрок выкупил свой контракт у итальянской "Монцы".

По данным издания volleynews.it, интерес к украинскому игроку проявляет "Кузбасс" из российского Кемерова. При этом волейболист и в дальнейшем может остаться в чемпионате Италии. Ведь еще раньше в услугах украинца была заинтересована "Перуджа".

Пока же неизвестно, где продолжит карьеру Олег Плотницкий. Волейболист сейчас находится на сборе национальной сборной Украины, которая готовится к старту в Золотой Евролиге-2019. Первый матч украинцы сыграют уже в субботу, 25 мая, против Финляндии на выезде. Также в группе со сборной Украины команды Беларуси и Чехии.

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