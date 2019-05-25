Лидер сборной Украины прокомментировал неожиданную победу над США

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Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили / Фото из открытых источников

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после стартового матча Чемпионата мира, в котором "сине-жёлтых" одолели США (2:1).

Георгий Цитаишвили признался, что сборной Украины удалось побороть страх во время матча и показать свою игру.

Обзор матча против США: Сборная Украины победила США в первом матче чемпионата мира U-20

Сборная США не удивила. Я ожидал большего от них. Мы думали, что они очень сильные, из-за этого, возможно, не удалось нам начало игры. Где-то боялись, где-то переживали. Первая игра, все-таки. Потом увидели, что они не такие уж и сильные, и начали играть в футбол,
– сказал Цитаишвили после игры.

Украинцы занимают 2 место в турнирной таблице группы D. Лидирует Нигерия, которая 24 мая забила Катару четыре мяча.

В понедельник, 27 мая, подопечные Петракова встретятся именно с Катаром.

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Теги: Спорт Футбол
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