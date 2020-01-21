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Лидер сборной Украины пропустит еще три недели из-за травмы

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Андрей Ярмоленко / ФК "Вест Хэм"

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко залечивает травму приводящей мышцы бедра, полученную в декабре.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал о сроках возвращения игрока в общую группу.

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"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", – добавил шотландский специалист.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:0).

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм" в АПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

"Вест Хэм" идет на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, от зоны вылета "молотобойцев" отделяет одно очко. Следующий матч команда Мойеса проведет 22 января на выезде против "Лестера".

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Автор: Висент Луис
Теги: Вест Хем Андрей Ярмоленко Спорт Футбол
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