Лидер сборной Украины рассказал о своей жизни и перспективах в Англии

Футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем пребывании в лондонском клубе.

Ярмоленко признался, что счастлив играть в чемпионате Англии.

Читайте также: В "Вест Хэме" рассказали, что произойдет, когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму

Чувствую сейчас себя прекрасно. Футбол действительно важен в моей жизни, и я сейчас наслаждаюсь своим пребыванием в этом клубе. Счастлив, когда играю в свой лучший футбол.

Пеллегрини хороший тренер. Он хочет, чтобы мы играли в атакующий и техничный футбол. Да, мы идем пятыми в чемпионате, играем хорошо, но чемпионат только начался. Мы должны думать о каждом матче,

– цитирует слова Ярмоленко официальный сайт клуба.

Андрей Ярмоленко перебрался из дортмундской "Боруссии" в Вест Хэм в августе 2017 года за 22 миллиона фунтов стерлингов. В дебютном для себя сезоне в матче против "Тоттенхэма" получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 6 матчей и забил 3 гола. "Вест Хэм" 5 октября сыграет дома против "Кристал Пэлас" в 19:30 по киевскому времени.