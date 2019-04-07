Лидер сборной Украины рискует пропустить матчи с Сербией и Люксембургом

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / PA

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне и пропустит матчи национальной команды.

В октябре 2018 года в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" Ярмоленко неудачно стал на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

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По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона. После этого Ярмоленко восстанавливается и уже пропустил два поединка сборной Украины в рамках отбора к Евро-2020.

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что Ярмоленко не стоит торопиться с возвратом и лучше сосредоточиться на следующем сезоне.

Ярмоленко работает очень хорошо, у него нет боли. Но ему еще рано играть, пока мы не закончим сезон. Не думаю, что выйти на поле уже в этом сезоне будет хорошей идеей для него. Было бы лучше провести хорошую предсезонную подготовку. Он должен быть спокойным и ждать следующего сезона, усердно работая, и мы увидим игрока, которого мы купили, потому что он очень хороший футболист,
– цитирует Пеллегрини ВВС.

Таким образом, Ярмоленко рискует не сыграть за сборную Украины в матчах против Сербии и Люксембурга, которые состоятся в начале июня.

Пока Ярмоленко восстанавливается от травмы, он попал в антирейтинг. Вместе с Евгением Коноплянкой Андрей попал в список главных разочарований среди футболистов, которые подавали большие надежды вырасти в звезду мирового футбола.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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