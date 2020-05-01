Лидер сборной Украины сенсационно не попала в состав команды на следующий сезон

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная не вошла в состав сборной Украины на сезон 2020/21.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил порталу Xsport, что Пидгрушная вместе с Юлией Джимой будет тренироваться под руководством словенского специалиста Уроша Велепца.

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Ранее стало известно о том, что Юрай Санитра возглавил и женскую сборную Украины по биатлону. Теперь же стали известны составы сборной Украины на следующий сезон.

Мужчины А: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женщины А: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок, Екатерина Бех.

Мужчины Б: Андрей Доценко, Артем Тищенко, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.

Женщины Б: Надежда Белкина, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Яна Бондарь, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко.

Также с командой Б будет тренироваться Ирина Варвинец, которая возвращается после рождения ребенка.

Отметим, что Анастасия Меркушина не вошла ни в состав А, ни в состав Б женской сборной Украины. Она, вместе с младшей сестрой Александрой, будет работать с мужской сборной Б под руководством своего отца.

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