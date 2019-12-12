Лидер сборной Украины существенно подорожал на трансферном рынке

26 Читати новину українською
Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Италии. Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский немного прибавил в трансферной стоимости.

Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по сравнению с 10 июня 2019 года. Теперь он стоит 14 миллионов вместо прежних 12,5.

Читайте также: Новоиспеченный отец и будущее сборной Украины: биография Руслана Малиновского

Летом этого года "Аталанта" заплатила Генке за Малиновского более 13-ти млн евро, а хавбек подписал контракт до 30 июня 2024-го.

В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и один голевой пас. В среду, 11 декабря, "Аталанта" с помощью украинца выбила "Шахтер" из Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость украинского хавбека "Лечче" Евгения Шахова не изменилась – 2 миллиона евро.

Самые дорогие футболисты: Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Калиду Кулибали, Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт и Ромелу Лукаку.

Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
сегодня
22321
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт ФК Аталанта Руслан Малиновский Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:01 Динамо – Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Юрій Семенюк 258
сегодня 18:47 Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото
Юрій Семенюк 31
сегодня 17:25 Деньги решают все: в плей-офф Лиги чемпионов вышли только самые дорогие клубы
Василь Денисюк 167
сегодня 15:16 Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео
Юрій Семенюк 95
сегодня 12:20 Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
Юрій Семенюк 2032
Новости
Больше новостей
Залиште відгук