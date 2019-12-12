Лидер сборной Украины существенно подорожал на трансферном рынке

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Италии. Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский немного прибавил в трансферной стоимости.

Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по сравнению с 10 июня 2019 года. Теперь он стоит 14 миллионов вместо прежних 12,5.

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Летом этого года "Аталанта" заплатила Генке за Малиновского более 13-ти млн евро, а хавбек подписал контракт до 30 июня 2024-го.

В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и один голевой пас. В среду, 11 декабря, "Аталанта" с помощью украинца выбила "Шахтер" из Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость украинского хавбека "Лечче" Евгения Шахова не изменилась – 2 миллиона евро.

Самые дорогие футболисты: Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Калиду Кулибали, Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт и Ромелу Лукаку.