Лидер сборной Украины сыграет на новой позиции за "Манчестер Сити"

Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в основе "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии против "Порт Вейлу", команды 4-го английского дивизиона.

Украинец сыграет в полузащите. Игра третьего раунда турнира начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Зинченко в нынешнем сезоне уже играл за "горожан" в центре поля в четвертьфинальном поединке Кубка английской лиги против "Оксфорд Юнайтед" (3:1). Основная позиция украинца в "Ман Сити" – левый защитник.

Всего в текущем сезоне Зинченко провел 13 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Украинец пропустил часть сезона из-за травмы колена.