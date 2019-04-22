Лидер сборной Украины успевает восстановиться к важным матчам квалификации Евро-2020

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Марлос
Марлос / GETTY IMAGES

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос успевает восстановиться к следующим матчам национальной команды в рамках квалификации к Евро-2020.

Марлос, который перенес операцию на паховых кольцах, уже вовсю занимается в тренажерном зале, сообщает Zbirna.com.

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По информации источника, его реабилитация идет с опережением графика. Предполагается, что примерно через две недели украинский бразилец приступит к тренировкам.

Если все пойдет по плану, то он успеет сыграть в текущем чемпионате УПЛ. Следовательно, он успеет набрать необходимую форму перед отборочными матчами ЧЕ-2020 с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове 7 и 10 июня. Билеты на эти матчи уже поступили в продажу.

После двух туров сборная Украины возглавляет турнирную таблицу. Команда Андрея Шевченко сыграли вничью с Португалию и победила Люксембург. Таким образом, в активе украинцев четыре очка.

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Теги: Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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