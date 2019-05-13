Лидер "Шахтера" и сборной Украины вернулся к тренировкам

Лидер полузащиты донецкого "Шахтера" Марлос восстанавливается после операции. Игрок "оранжево-черных" в понедельник, 13 мая, большую часть времени работал в общей группе.

Однако неизвестно, сыграет ли Марлос в финале Кубка Украины. Игрок может быть готов к матчам сборной Украины, которые состоятся на "Арене Львов" 7 и 10 июня. Соперниками "сине-желтых" выступят сборные Сербии и Люксембурга соответственно.

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Пока же "Шахтер" сыграет против "Ингульца" в финале Кубка Украины. Матч состоится 15 мая на "Славутич-Арене". Начало в 21:00.

Уже в воскресенье, 19 мая, "Шахтер" на этом же стадионе сыграет против луганской "Зари" матч чемпионата Украины.