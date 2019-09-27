Лидер "Шахтера" и сборной Украины зимой может перейти в АПЛ

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко зимой может перейти в чемпионат Англии. В услугах игрока заинтересован "Кристал Пэлас".

Английский клуб еще летом пытался подписать Степаненко за 8 миллионов фунтов, однако получил отказ. Но "Кристал Пэлас" решил еще раз повторить попытку зимой, сообщает The Sun.

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По данным английских журналистов, руководство "Кристал Пэлас" получило сообщение, что "Шахтер" готов отпустить 30-летнего полузащитника.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. За это время он сыграл за "горняков" 284 матча, забив 19 голов. Еще 53 матча игрок провел за сборную Украины. Контракт с донецким "Шахтером" действует до лета 2022 года.

Что касается "Кристал Пэлас", то команда пока идет на 12-ом месте в АПЛ. Следующий матч команда сыграет дома против "Норвича", после чего "орлов" ожидают две игры против команд с украинцами в ​​составе – 5 октября против "Вест Хэма" Ярмоленко на выезде и 19 октября дома против "Манчестер Сити" Зинченко.

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Теги: Трансферы Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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