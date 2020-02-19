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Лидер "Шахтера" Исмаили заявил о желании перейти в другой чемпионат

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Исмаили хочет играть в более сильном чемпионате / footballua.tv

Левый защитник и один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили заявил, что имеет амбиции поиграть в более сильном и конкурентном чемпионате.

Теперь все будет заметно по тому, что будет происходить в трансферное окно, рассказал бразилец в комментарии португальскому изданию Record.

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В феврале исполнилось уже 7 лет, как я в "Шахтере". Конечно, у меня есть абмиции поиграть в более сильном и конкурентном чемпионате,
– рассказал Исмаили.

Он также подчеркнул, что провел три года, выступая в Португалии, и был счастлив там. Впрочем у него еще есть действующий контракт с "горняками".

Кроме того, защитник прокомментировал интерес лондонского "Арсенала" к своему конкуренту по позиции Николаю Матвиенко.

"Матвиенко очень талантливый молодой игрок, он силен технически и физически. У него есть все, чтобы играть в топ-чемпионатах", – убежден бразилец.

Исмаили в "Шахтере": коротко

Бразильский защитник Исмаили присоединился к "горнякам" в феврале 2013 года. Тогда "Шахтер" отдал за него 4 миллиона евро португальской "Браге".

За это время он стал настоящим лидером донецкого клуба. В текущем сезоне Исмаили провел 16 матчей в чемпионате Украины и еще 6 в Лиге Чемпионов. В целом он дважды отличился во внутреннем чемпионате в течение сезона.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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